10 Октября 2022
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Фото: Пресс-служба Министерства строительства и архитектуры Пермского края

В Перми прокуратура выявила отставание от сроков строительства инфекционной больницы

Прокуратура индустриального района Перми провела выездную проверку хода строительства крупного инфраструктурного проекта к 300-летию краевой столицы - инфекционной больницы по ул. Космонавта Леонова, 84.

Это уникальный объект, рассчитанный на долгосрочную эксплуатацию. Строительство ведется на земельном участке площадью более 64 тыс. кв. м.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе надзорного ведомства, во время проверки было выявлено отставание от установленных сроков строительства работ.

"В связи с чем, прокуратурой внесено предостережение застройщику "ЖБК Строй" о недопущении срыва при строительстве социального объекта. Ситуация находится на контроле прокуратуры", - говорится в сообщении.

Примечательно, что 4 октября об этом объекте в своем telegram-канале отчитался губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Он заверил, что все работы ведутся согласно графику.

"Завершены работы по устройству фундаментов каркаса главного корпуса новой инфекционной больницы. Выполняется монтаж колонн и перекрытий первого, второго и третьего ярусов, кладка внутренних перегородок и наружных стен первого этажа. Готовность административно-хозяйственного корпуса хорошо видна по фото. Там продолжаются работы по устройству вентилируемого фасада, заканчивают с кровлей, внутри штукатурят стены и монтируют инженерные системы. Все работы ведутся согласно графику", - написал Махонин.

Строительство краевой инфекционной больницы на 232 коек планируется завершить в третьем квартале 2023 года. В учреждении также будет открыто амбулаторно-диагностическое отделение на 80 пациентов в смену. В сентябре стало известно, что стоимость строительства больницы увеличилась на 1,1 млрд руб.

Теги: прокуратура, инфекционная больница, отставание от сроков, предупреждение, 300-летие Перми



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