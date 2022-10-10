10 Октября 2022
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Общество Крым
Фото: пресс-служба Минтранса России

Паромы в Керченском проливе перевезли уже полторы тысячи человек и полторы сотни грузовиков

К вечеру воскресенья Керченская паромная переправа перевезла в обе стороны почти 1500 человек и 162 грузовика. Для грузового автотранспорта переправа сейчас единственный возможный вид трансфера по маршруту Крым – материк или в обратную сторону, поскольку по подорванному автомобильному мосту сейчас разрешено ездить только легковым автомобилям.

По данным Росморречфлота, за неполные первые сутки работы переправы двумя автомобильно-пассажирскими паромами к 18:00 9 октября через Керченский пролив перевезено 1490 человек, в том числе, из Крыма – 712, в Крым - 778 человек.

"Чуть более половины от общего числа перевезенных пассажиров -  757 человек - доставлено привлеченными для работы на переправе пассажирскими судами. Оставшиеся 737 человек - автомобильно-пассажирскими паромами "Керченский-2" и "Лаврентий", - сообщили в пресс-службе Минтранса России.

Паромные перевозки через Керченский пролив продолжатся и ночью, морская переправа функционирует круглосуточно. Установившийся в устьевом районе Керченского пролива в выходные дни штиль этому благоприятствует, хотя в начале рабочей недели метеорологи дают усиление северо-западного ветра до 13-16 м/сек. 

Паром Лаврентий.(2022)|Фото: пресс-служба Минтранса России

"Масштабы перевозок будут расширяться. Минтрансом России, Росморречфлотом совместно с правительством Крыма ведется работа по привлечению дополнительного флота для обеспечения потребности в паромных перевозках через Керченский пролив. В понедельник, 10 октября, планируется выход на линию третьего автомобильно-пассажирского парома, а в конце недели еще одного судна", - сообщили в Минтрансе.

Взрыв (или серия взрывов – пока следствие разбирается) произошел утром в субботу, 8 октября, на Крымском мосту. В результате были разрушены два пролета автомобильного моста, поврежден в результате возгорания цистерны железнодорожный мост. Движение по ж/д линии восстановлено, автомобильное движение ведется по двум полосам вместо четырех, пока пускают только легковые автомобили. Президент России Владимир Путин назвал случившееся терактом и обвинил в его организации украинские спецслужбы.

Теги: паромная переправа, керченский пролив, крымский мост



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