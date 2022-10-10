Потушен торфяной пожар, из-за которого Екатеринбург накрывало смогом

Торфяной пожар в районе деревни Большое Седельниково на Среднем Урале ликвидирован.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, пожар удалось потушить вечером в воскресенье. Первоначально площадь возгорания составляла 35 га. На его ликвидации были задействованы более 100 человек и десятки единиц спецтехники.

"Работы по заводнению территории с целью профилактики возгораний торфа продолжается. На месте остается часть группировки для окарауливания и недопущения повторного возгорания", - отметили в ведомстве.

Напомним, торфяной пожар в районе деревни Большое Седельниково тушили с сентября. Из-за него столицу Урала накрывало смогом. На прошлой неделе в МЧС объявили о ликвидации торфяного пожара в поселке Шабровский под Екатеринбургом.