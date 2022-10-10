Решено уменьшить российскую АПЛ будущего в размерах

Российская атомная подводная лодка будущего станет меньше, но на ней получится разместить максимальное количество оружия.

Как сообщил заместитель генерального директора АО "ЦКБ "Рубин" по внешнеэкономической деятельности и военно-техническому сотрудничеству Андрей Баранов, есть возможность несколько уменьшить водоизмещение новых АПЛ. По его словам, от больших размеров трудно уйти, от них зависит многофункциональность корабля.

Баранов заявил, что в концепте "Арктура" можно увидеть и универсальную шахту для малых и средних подводных беспилотников, и забортные ниши для крупных подводных аппаратов. "Все это позволит такой лодке действовать максимально эффективно, то есть на максимально безопасной дистанции", — добавил замгендиректора, сообщает РИА "Новости".

Напомним, самая большая в мире стратегическая подлодка "Дмитрий Донской" (проект 941 УМ "Акула", по классификации НАТО SSBN Typhoon) выведена из боевого состава ВМФ России, её направят на утилизацию.