10 Октября 2022
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Путин - об ошибках частичной мобилизации

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Общество В России
Фото: Накануне.ru

С начала частичной мобилизации россияне сняли более 750 млрд рублей

В России в конце прошлой недели ажиотажный спрос на наличность, который произошел после объявления о частичной мобилизации, начал стабилизироваться.

Как следует из данных Банка России, в настоящее время показатели находятся на уровнях, который был характерен для всего сентября до 21-го числа. Всего за период ажиотажного спроса граждане изъяли из банков 754,1 млрд руб. Это почти в четыре раза меньше, чем в первую волну оттока денег из банков, пришедшуюся на конец февраля — начало марта.

Как говорят эксперты, на объем снятия наличности повлияло несколько факторов: средства нужны были тем, кто уезжал из РФ, избегая мобилизации, другие последовали общей панике.

Также были вкладчики, которые снимали средства на фоне падения ставок. И именно фактор обещанной доходности будет далее влиять на спрос на наличность, сообщают "Известия".

Теги: спецоперация, банки, вклады, деньги



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