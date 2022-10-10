С начала частичной мобилизации россияне сняли более 750 млрд рублей

В России в конце прошлой недели ажиотажный спрос на наличность, который произошел после объявления о частичной мобилизации, начал стабилизироваться.

Как следует из данных Банка России, в настоящее время показатели находятся на уровнях, который был характерен для всего сентября до 21-го числа. Всего за период ажиотажного спроса граждане изъяли из банков 754,1 млрд руб. Это почти в четыре раза меньше, чем в первую волну оттока денег из банков, пришедшуюся на конец февраля — начало марта.

Как говорят эксперты, на объем снятия наличности повлияло несколько факторов: средства нужны были тем, кто уезжал из РФ, избегая мобилизации, другие последовали общей панике.

Также были вкладчики, которые снимали средства на фоне падения ставок. И именно фактор обещанной доходности будет далее влиять на спрос на наличность, сообщают "Известия".