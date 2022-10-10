СМИ: Евросоюз подготовит закон об аресте активов России для передачи Киеву

Еврокомиссия готовит проект закона, который позволил бы арестовать активы, попадающие под антироссийские санкции, и использовать их в качестве вклада в восстановление Украины.

Об этом сообщает Bloomberg. До этого Европейский союз утвердил восьмой пакет ограничений против экономики РФ. В него вошло ограничение на импорт стали, пластмассы и химикатов. Европейские компании не смогут оказывать России юридические услуги и в сфере информационных технологий, разрабатывать инжиниринговые проекты.

Брюссель также расширил список продукции, использующейся в авиационной отрасли, которую запрещено ввозить в Россию. Кроме того, любые товары, произведенные на новых территориях страны, нельзя ввозить в Европу.