В Тюмени ребенка ударило током на базе отдыха

В Тюмени на базе отдыха "Верхний бор" посетителей горячего источника ударило током, сообщает "РБК Тюмень".

По данным издания, инцидент произошел вечером, 6 января. По словам очевидцев, ЧП произошло у входа между бассейном и зданием. Сообщается о нескольких пострадавших.

По данным областного депздрава, вызов поступил 6 января в 16.59, прибытие бригады скорой медицинской помощи — 17.19.

"После осмотра и оказания помощи ребенка доставили в ОКБ № 2, еще один пациент — 45-летняя женщина — отказалась ехать в больницу. Пациенту оказали всю необходимую помощь в условиях детского приемного отделения ОКБ №2 по поводу воздействия электрического тока. Пациент отказался от госпитализации и был отпущен домой, рекомендовано амбулаторное лечение", - говорится в сообщении.