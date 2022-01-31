31 Января 2022
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Происшествия Сибирский ФО
Екатеринбургский зоопарк, белокоготный медведь Карат (2017) | Фото: Екатеринбургский зоопарк

В Иркутской области ради поставки в столичный ресторан, предположительно, убили четверых медведей

В Иркутской области разгорается скандал, эхо которого может дойти до Москвы, передаёт корреспондент Накануне.RU.
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По данным Telegram-канала "ВЧК-ОГПУ", еще 31 октября 2021 г. в Иркутской области якобы были задержаны сотрудники Прибайкалпроекта ФГБУ "Рослесинфорг". Они под предлогом "зашиты леса" якобы занимались браконьерством – добывали медвежатину, предположительно, расстреляв спавших в берлоге медведицу и трёх медвежат.

После этого было возбуждено уголовное дело, однако теперь выяснилось, что оно развалилось, поскольку такая охота якобы была для попавшихся стрелков бизнесом. Да не просто бизнесом, а поставкой медвежатины в один из ресторанов Москвы. В итоге дело якобы закрыли "по звонку из столицы".

"Проведенное прибайкалпроектом "служебное расследование" показало, что браконьеры – никакие не браконьеры, а "случайные жертвы", которые просто нашли убитых медведей и решил их выкинуть. Для этого они погрузили их в "УАЗик" и поехали на базу пить чай. А после были задержаны сотрудниками полиции", - пишет канал.

Теги: Иркутская область, медведь, берлога



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