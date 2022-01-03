03 Января 2022
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Происшествия Тюменская область
Улица Дзержинского в Тюмени (2021) | Фото: Накануне.RU

В Тюмени сотрудник ГИБДД, предположительно, сел пьяным за руль автомобиля и врезался на нём в сугроб

В Тюменской области проверят информацию о том, что сотрудник ГИБДД якобы сел нетрезвым за руль автомобиля, который врезался позже в сугроб, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Ранее в сети появилась информация, что инспектор якобы сел нетрезвым за руль автомобиля, который вскоре врезался в сугроб, после чего его, предположительно, задержали прохожие и передали сотрудникам ДПС.

"По данному факту проводится служебная проверка", - рассказала Накануне.RU глава отдела пропаганды управления ГИБДД по Тюменской области Анжела Борисова.

Теги: ГИБДД, пьяный, сугроб



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