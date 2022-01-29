В Тюмени водитель сбил трех человек на остановки и скрылся

Сегодня в Тюмени водитель автомобиля "Лада Приора" въехал в остановку "Ул. Депутатская" и сбил стоящих на ней людей.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГИБДД региона, пострадали три женщины. Их госпитализировали. 67-летняя тюменка получила тяжелые травмы конечностей и лица, травмированы также две 47-летние женщины, у одной ушибы, у другой тяжелая травма ноги и другие повреждения.

Водитель бросил автомобиль и скрылся с места ДТП. Сотрудники ГИБДД устанавливают личность водителя.

Обстоятельства аварии выясняются.