В оккупированном бродячими псами Североуральске предложили строить для них приюты

Власти Североуральска рассказали, как скоро намерены решать проблему со стаями бродячих собак и что нужно сделать, чтобы не допустить трагедий с участием таких животных.

Напомним, недавно жители Североуральска (считается вотчиной "Русала") вновь пожаловались, что город оказался буквально оккупирован бродячими псами. Свердловчане очень боятся повторения трагедии в Забайкалье, где собаки растерзали ребенка. Ранее в мэрии заявляли, что контракт на отлов бездомных собак на этот год пока не заключен.

Как сообщила Накануне.RU и.о. главы Североуральского городского округа Светлана Миронова, электронный аукцион на заключение муниципального контракта по отлову животных без владельца был размещен на сайте госзакупок 24 января этого года. Прием заявок продлится до 4 февраля, аукцион состоится 7 февраля, а планируемая дата заключения контракта – 18 февраля. Договор будет действовать до 1 октября этого года.

Как уточнила Миронова, на отлов бездомных собак в бюджете Североуральска на 2022 год запланировано более 1,2 млн руб. Большая часть (свыше 905 тыс. руб.) – это средства областного бюджета, остальную сумму выделят из местного бюджета.

"За 2021 год в администрацию Североуральского городского округа поступило около 50 обращений о необходимости принятия мер в отношении животных без владельца. Больше всего стаи собираются там, где их подкармливают жители, а именно в районе стадиона "Горняк", в районе дома №4 по улице Маяковского, а также в поселках городского округа", - отметила Светлана Миронова.

По мнению чиновницы, чтобы не допустить трагедии подобно той, которая недавно случилась в Забайкалье, необходимо внести изменения в федеральное законодательство.

"А именно урегулировать строительство межмуниципальных приютов для животных без владельца – даже чипированные животные не должны находиться без присмотра. Также нужно ужесточить ответственность владельцев домашних животных за самовыгул и выброс своих питомцев на улицу", - заключила и.о. главы Североуральска.