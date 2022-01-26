В Перми арестованы семь сотрудников центра реабилитации наркоманов

В Перми семь местных жителей подозреваются в похищении и незаконном удержании людей. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона, они организовали фиктивный реабилитационный центр для наркоманов

"Подозреваемые в возрасте от 31 до 49 лет вместе с иными лицами, проживающими на территории краевой столицы и Пермского края на протяжении более 2 лет, с целью личного обогащения, оказывали фиктивные услуги гражданам, страдающим алкогольной, наркотической и иной зависимостью. Под видом сотрудников реабилитационного центра, в арендованном частном доме в Пермском муниципальном районе, за ежемесячную плату в размере около 40 тысяч рублей, подозреваемые предоставляли нуждающимся в реабилитации услуги, не имея необходимого медицинского образования, лицензии на медицинскую деятельность. Центр действовал без применения каких-либо научно-апробированных и официально проверенных методик лечения, не имел специализированного стационара", - говорится в сообщении.

В следкоме сообщают, что пациенты центра не могли его самостоятельно покинуть, а некоторых туда и вовсе доставляли принудительно с применением физической силы или обмана. Также клиентов центра лишали общения с родственниками, кратковременные встречи устраивали только в присутствии сотрудников центра. Точное количество потерпевших пока не установлено. В ходе обысков в офисе центра были изъяты несколько сотен договоров на оказание услуг. Количество пострадавших устанавливается.