В Карабаше 43 человека получили квартиры от РМК

Русская медная компания вручила жителям Карабаша ключи от квартир в первой очереди нового жилого комплекса "Медный". Жильё получили врачи, учителя и воспитатели - победители независимого голосования в рамках премии "Народное признание и любовь". Голосование среди жителей Карабаша инициировал Благотворительный фонд РМК в честь 200-летия города, которое отмечается в 2022 году. В течение месяца голоса за любимых учителей, врачей и воспитателей отдали 5,5 тысяч карабашцев, сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК.

Чествование лауреатов премии состоялось 26 января при участии полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе Владимира Якушева, губернатора Челябинской области Алексея Текслера и председателя Совета директоров РМК Игоря Алтушкина.

"Квартиры, которые сегодня получили местные жители, отвечают всем требованиям современной жизни. Они комфортные, просторные, вокруг них развивается инфраструктура. Строительство нового жилья для таких моногородов, как Карабаш, имеет принципиальное значение. Их экономика, как правило, строится вокруг градообразующего предприятия, и чтобы туда приезжали молодые специалисты, необходимо комфортное жильё. Здесь, в Карабаше, компания РМК, региональные и муниципальные власти уделяют этому вопросу самое серьёзное внимание", - отметил полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев.

По результатам голосования по пять квартир получили врачи, учителя и воспитатели. Ещё пять – победители спецноминации "Признание", в которой Благотворительный фонд РМК отметил работников бюджетной сферы и социально значимых учреждений за верность профессии. 10 квартир по решению председателя Совета директоров РМК Игоря Алтушкина подарили ветеранам АО "Карабашмедь" и ещё 13 – сотрудникам предприятия. Недвижимость передана в собственность, переехать владельцы новых квартир смогут сразу после оформления соответствующих документов.

"Лауреатами этой премии стали не просто жители города, снискавшие народное признание. Это действительно главные люди в жизни, пожалуй, каждого карабашца с момента рождения и до самой старости. Воспитатели, учителя, врачи и металлурги остаются преданы своему делу несмотря ни на что и ни на минуту не забывают о профессиональном долге. Спасибо Вам за Ваш нелёгкий труд", - заявила руководитель Благотворительного фонда РМК Татьяна Баланчук.

Все квартиры находятся в первом доме нового жилого комплекса "Медный", который в Карабаше построила Русская медная компания. Первая очередь состоит из трёх жилых секций. На первых этажах боковых секций предусмотрены приквартирные уличные террасы. В комплексе организован "безопасный" двор без машин с многофункциональной детской площадкой. Помещения сдаются с чистовой отделкой. Всего в новом доме 45 квартир общей площадью почти 3,5 тыс. квадратных метров. ЖК расположен в квартале улиц Металлургов и Шахтерской в шаговой доступности от спорткомплекса "Металлург", центральной площади города, санатория-профилактория "Синегорье", храма Иоана Златоуста и торгового центра "Медь" и станет частью проекта "Новый Карабаш".