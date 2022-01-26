РМК построит в Карабаше большой район с социальными объектами

Русская медная компания и правительство Челябинской области заключили соглашение о реализации программы развития Карабашского городского округа. Документ в присутствии полномочного представителя Президента РФ в Уральском федеральном округе Владимира Якушева подписали губернатор Челябинской области Алексей Текслер и председатель Совета директоров РМК Игорь Алтушкин. Согласно договорённостям, до 2025-го года в городе появится новый район с собственной современной школой, детским садом, больницей и уникальными жилыми комплексами. Вместе они образуют "Новый Карабаш" – современное пространство для жизни горожан, сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК.

Строительство будет вестись на пустыре за торгово-развлекательным комплексом "Медь", а также вдоль улицы Шахтёрская. Общие инвестиции РМК в проект составят 11,5 млрд рублей.

"На таких мероприятиях, как правило, презентуют инициативы с очень длинной перспективой вплоть до 2050-го года, но в Карабаше мы увидели проект, который планируют реализовать уже к 2025-му году. Те изменения, которые уже сейчас происходят в Карабаше, говорят о том, что всё заявленное точно будет сделано. У города непростая и сложная история, и сейчас градообразующее предприятие получило второе и даже третье дыхание. Очень важно и ценно, что те люди, которые занимаются развитием производства, заинтересованы и в том, чтобы и в городе себя комфортно чувствовали не только работники предприятия, но и все жители. Поэтому я хочу поблагодарить Русскую медную компанию и ее руководителя за те изменения, которые происходят сейчас здесь, в Карабаше", - отметил полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев.

В рамках соглашения в городе возведут 100 тысяч кв. м современного жилья (около 2 200 квартир). Одним из главных объектов нового района станет школа на 1,3 тысячи учеников, которую построят по уникальному проекту с тематическим зонированием пространства. В здании с кольцевой архитектурой у учеников начальных, средних и старших классов будут свои сектора. Во внутреннем дворе обустроят пространство для игр и прогулок. Современное и технологичное строение будет использовать солнечную энергию и собирать дождевую воду, чтобы далее применять её для полива газонов и насаждений. На территории школы оборудуют экологическую станцию, где дети смогут ставить эксперименты с солнечной и ветровой энергией, и даже полигон для проведения испытаний дронов. При школе будут функционировать мастерские с 3D-принтерами и IT-полигон. В Арт-блоке детей научат работать с объёмной архитектурой, познакомят с ремёслами, скульптурой и классическим изобразительным искусством. Дополнительно будут организованы выставочные зоны и арт-мастерская, медиалаборатория, театр и телестудия. В спортивной зоне оборудуют несколько залов. На каждом этаже будут работать школьные кафе и коворкинги, библиотека и музыкальная площадка. За безопасностью детей в школе будут следить "умные" видеокамеры.

"Сегодня день, когда мы заглянули в будущее, несмотря на то, что раньше, в непростые годы, Карабаш называли забытым городом, у которого будущего нет совсем. Но, благодаря Русской медной компании, мы застали новый период развития Карабаша. Сегодня был представлен проект нового лучшего малого города России – я к этому отношусь именно так и уверен, что так оно и будет. Параллельно с его реализацией мы начнем реконструкцию дороги Миасс-Карабаш-Кыштым. А под тот объем строительства, который сейчас определен, полностью обновим коммунальную инфраструктуру: водозабор, водоснабжение, канализование. Инфраструктура нового района будет работать для всего города, а в будущем, уверен, все карабашцы будут гордиться тем, что живут именно здесь", - заявил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Рядом со школой откроется новый детский сад на 200 мест. В дошкольном учреждении площадью 4 тысячи кв. м тоже используют инновационную систему зонирования. У каждой группы будет свой выход на улицу. Помещения оснастят необходимым оборудованием для занятий творчеством и робототехникой.

"Новый район и социальные объекты, которые станут его частью, сделают Карабаш действительно комфортным, красивым и функциональным. Это будет современный город с хорошей инфраструктурой, развивающийся не по шаблону, а в соответствии с запросами людей. Здесь мы создадим благоприятные условия для жизни и главное – возможности для успешного старта будущих поколений", - подчеркнул председатель Совета директоров РМК Игорь Алтушкин.

Большую часть нового района займут жилые дома. Суперсовременные многоквартирные комплексы разработаны по отечественной системе ФЛЭТ: "функция – логика – экономика – технология". В них будет жильё уровня комфорт и комфорт-плюс с безопасными дворами без машин. Все здания монолитные, с закрытыми наземными паковками. Особенностью проекта является то, что при строительстве района будет сохранён естественный ландшафт территории – горный рельеф с перепадом высот. На самой высокой точке местности появится городской парк.

Важный объект будущего микрорайона – новая городская больница, которую после ввода в эксплуатацию РМК передаст областным властям. Там оборудуют детскую и взрослую поликлиники, стоматологию и кабинеты для специалистов узкого профиля.

Нынешнее соглашение о развитии Карабаша – второй по счёту документ, подписанный правительством Челябинской области и РМК. Первое соглашение стороны подписали в 2017-м году. Программа предусматривала реализацию целого ряда проектов, направленных на развитие социальной инфраструктуры и повышение качества жизни в Карабаше и его окрестностях. С 2017 года РМК возвела в Карабаше спортивный комплекс "Металлург", торгово-развлекательный центр "Медь", жилой комплекс "Медный", софинансировала строительство жилого дома для переселенцев и проектирование двух общественных пространств: Аллеи ветеранов и Центральной площади, а также реконструировала три детских сада, санаторий "Синегорье", набережную и мемориальный комплекс, запустила строительство бассейна и Церковно-причтового дома комплекса храма Иоанна Златоуста Архиепископа Константинопольского. В общей сложности в развитие социальной сферы и благотворительные проекты в Карабаше, где работает предприятие "Карабашмедь" (входит в состав Группы РМК), РМК с 2004 года инвестировала 2,7 млрд рублей.