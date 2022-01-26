В Миассе осудят мужчину, выбросившего женщину с четвертого этажа

В Миассе направлено в суд уголовное дело в отношении 34-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве женщины, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, 4 ноября обвиняемый в компании малознакомых лиц распивали алкоголь в квартире. Между мужчиной и 43-летней женщиной произошел конфликт. Он насильно переместил потерпевшую к окну и преодолевая сопротивление сбросил с четвертого этажа.

Женщины от полученных травм умерла в больнице.

Мужчина ранее уже был судим за разбойное нападение, освободился из мест лишения свободы в 2020 году.