Байден не исключил введение санкций лично против Путина

Американский лидер Джо Байден сообщил, что США могут ввести персональные ограничения в отношении президента России Владимира Путина.

Это случится в том случае, если армия РФ вторгнется на Украину. "Да", — ответил глава Белого дома на вопрос журналиста о возможности введения санкций против Путина при вторжении на Украину, сообщает РИА "Новости".

Кроме того, члены комиссий по внешней политике правящей Либерально-демократической партии Японии выступили за введение экономических санкций в отношении РФ в случае эскалации на Украине.

Тем временем, в Минобороны Украины не нашли подтверждений того, что Россия готовит вторжение. Об этом заявил глава ведомства Алексей Резников.