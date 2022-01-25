Госдума отказалась запросить у Генпрокуратуры и СКР информацию о "генеральской охоте" под Тверью

Госдума отказалась дать протокольное поручение о запросе в Генпрокуратуре, МВД и СКР информации по нашумевшей охоте московских генералов МВД в Тверской области (сообщалось об инциденте с погибшим егерем).

"Результат: за расследование/информацию по этому делу 72 депутата (фракция КПРФ и половина фракции СРЗП). Против - 217 из ЕР и ЛДПР. "Новые люди" не голосовали, и большинство в ЛДПР тоже. Единственный позитив - профильный Комитет ГД сообщил, что СКР проводит процессуальную проверку "охоты генералов", - сообщил в своем Telegram-канале депутат от КПРФ, один из инициаторов запроса Сергей Обухов.