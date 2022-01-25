25 Января 2022
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Здание Государственной думы РФ (2022) | Фото: Накануне.RU

Госдума отказалась запросить у Генпрокуратуры и СКР информацию о "генеральской охоте" под Тверью

Госдума отказалась дать протокольное поручение о запросе в Генпрокуратуре, МВД и СКР информации по нашумевшей охоте московских генералов МВД в Тверской области (сообщалось об инциденте с погибшим егерем).

"Результат: за расследование/информацию по этому делу 72 депутата (фракция КПРФ и половина фракции СРЗП). Против - 217 из ЕР и ЛДПР. "Новые люди" не голосовали, и большинство в ЛДПР тоже. Единственный позитив - профильный Комитет ГД сообщил, что СКР проводит процессуальную проверку "охоты генералов", - сообщил в своем Telegram-канале депутат от КПРФ, один из инициаторов запроса Сергей Обухов.

Теги: госдума, генпрокуратура, скр, запрос, генерал баранов, расследование, охота



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