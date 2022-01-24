В Тюмени погибла жертва кустарной "пластики"

52-летней тюменке грозит срок за кустарную "пластику", в результате которой погибла пациентка, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Тюменской области.

По версии следствия, "косметолог", не имея лицензии и высшего медицинского образования (обучалась в медицинском училище), оборудовала в своей квартире косметологический кабинет. 29 сентября 2021 г. она провела 46-летней знакомой липосакцию подбородка. При этом злоумышленница неверно рассчитала дозу "Лидокаина" (обезболивающее) и ввела больше раствора, чем надо, из-за чего пациентка скончалась. Обвиняемая полностью признала вину.

Уголовное дело рассмотрит Центральный районный суд Тюмени. Предполагаемой виновнице смерти пациентки грозят принудительные работы на срок до пяти лет либо лишение свободы на тот же срок.