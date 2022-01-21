Минздрав: Публикация данных о количестве умерших среди вакцинированных от COVID-19 нецелесообразна
Минздрав России ответил на запрос депутата Госдумы от партии "Новые люди" Владимира Плякина о количестве вакцинированных, заболевших и умерших после вакцинации людей COVID-19.
Как отметил сам парламентарий в своем телеграм-канале, "вопросов меньше не стало".
В Минздраве пояснили, что не публикуют данные о количестве умерших среди вакцинированных, так как "такие сведения объективно не отражают какую-либо взаимосвязь летальных исходов с вакцинацией и могут вызвать негативное отношение к вакцинации".
В министерстве официально заявили, что "не зафиксировано ни одного случая летального исхода по причине применения вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции".
Нежелательные реакции после проведения вакцинации, по данным Минздрава, "регистрируется в 0,018% случаев от общего количества вакцинированных".
Как сообщалось, российские регионы, как, впрочем, и федеральные профильные ведомства, крайне неоднородно и несистематично ведут работу по учету случаев осложнений после вакцинации от коронавируса. К такому выводу пришли журналисты ИА "Красная весна", которые разослали запрос об информации по этому поводу в регионы, а также в Роспотребнадзор, Росстат и Минздрав России.