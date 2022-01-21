Минздрав: Публикация данных о количестве умерших среди вакцинированных от COVID-19 нецелесообразна

Минздрав России ответил на запрос депутата Госдумы от партии "Новые люди" Владимира Плякина о количестве вакцинированных, заболевших и умерших после вакцинации людей COVID-19.

Как отметил сам парламентарий в своем телеграм-канале, "вопросов меньше не стало".

В Минздраве пояснили, что не публикуют данные о количестве умерших среди вакцинированных, так как "такие сведения объективно не отражают какую-либо взаимосвязь летальных исходов с вакцинацией и могут вызвать негативное отношение к вакцинации".

В министерстве официально заявили, что "не зафиксировано ни одного случая летального исхода по причине применения вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции".

Нежелательные реакции после проведения вакцинации, по данным Минздрава, "регистрируется в 0,018% случаев от общего количества вакцинированных".