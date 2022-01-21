Минздрав: Публикация данных о количестве умерших среди вакцинированных от COVID-19 нецелесообразна

21 Января 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Население нищает. Хотите, как в Казахстане?"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество
вакцинация, ГамКовидВАК (2021) | Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Минздрав: Публикация данных о количестве умерших среди вакцинированных от COVID-19 нецелесообразна

Минздрав России ответил на запрос депутата Госдумы от партии "Новые люди" Владимира Плякина о количестве вакцинированных, заболевших и умерших после вакцинации людей COVID-19.

Как отметил сам парламентарий в своем телеграм-канале, "вопросов меньше не стало".

В Минздраве пояснили, что не публикуют данные о количестве умерших среди вакцинированных, так как "такие сведения объективно не отражают какую-либо взаимосвязь летальных исходов с вакцинацией и могут вызвать негативное отношение к вакцинации".

В министерстве официально заявили, что "не зафиксировано ни одного случая летального исхода по причине применения вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции".

Нежелательные реакции после проведения вакцинации, по данным Минздрава, "регистрируется в 0,018% случаев от общего количества вакцинированных".

Как сообщалось, российские регионы, как, впрочем, и федеральные профильные ведомства, крайне неоднородно и несистематично ведут работу по учету случаев осложнений после вакцинации от коронавируса. К такому выводу пришли журналисты ИА "Красная весна", которые разослали запрос об информации по этому поводу в регионы, а также в Роспотребнадзор, Росстат и Минздрав России.

Теги: минздрав, вакцинация, статистика



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Как вы относитесь к возможному началу вакцинации детей и подростков от ковида?

Результаты 929

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети