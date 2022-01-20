"Лучше, чем ничего, но мало": Госдума одобрила индексацию пенсий на 8,6%

Госдума во втором и третьем чтениях приняла поправки в бюджет, обеспечивающие индексацию страховых пенсий для неработающих в 2022 году на 8,6%.

Изначально планировалось поднять пенсии на прогнозные 5,9%.

"Средняя страховая пенсия для неработающих пенсионеров таким образом вырастет на 1400 рублей и составит 18 984 рубля", - сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Индексация коснется 30,8 млн россиян и потребует дополнительных расходов Пенсионного фонда в размере 172,8 млрд руб.

"Спасибо президенту за его предложение", - подытожила свое выступление во время представления законопроекта Бессараб.

Ярослав Нилов (ЛДПР) отметил, что такие изменения надо было вносить еще осенью при формировании бюджета, потому что уже тогда было очевидно, что инфляция превысит 5,9%. Он также отметил, что несправедливо, что не будут проиндексированы пенсии многих категорий граждан. "Если посмотреть, как выросли цены, мы понимаем, что инфляция 8,5% - значительно ниже, чем реальная. Нужно менять методику подсчета инфляции", - отметил глава комитета ГД по соцполитике.

Алексей Куринный (КПРФ) добавил, что это "шаг в сторону справедливости", но при этом об "опережающей инфляцию индексации", которую обещали во время пенсионной реформы, нет и речи. При этом многие товары и услуги, которыми пользуются пенсионеры, подорожали гораздо сильнее, и эксперты говорят, что минимальный размер индексации должен составлять 15,6%. "На среднюю российскую пенсию можно жить либо нищенски, либо полунищенски. Пенсия должна быть минимум 35 тыс. руб., чтобы по минимуму нормально жить: выбирать продукты здоровые, заниматься спортом, помогать внукам", - отметил коммунист.

Андрей Исаев ("Единая Россия") предложил вспомнить, что осенью Минэкономразвития предоставлял прогноз по инфляции 5,9%, но уже тогда заявлялось, что это промежуточный вариант, который будет увеличиваться. "Мы все с удовольствием проголосовали бы за еще большее повышение пенсий, но мы должны исходить из возможностей государства и не должны разгонять инфляцию еще больше", - отметил "единоросс".

Олег Нилов ("Справедливая Россия – За правду") сказал: "Жаль, что в очередной раз президенту приходится решать те вопросы, которые мы должны были решить без окриков, пинков. Процент повысили, а осадок у людей опять останется. Мантра правительства и парламентского большинства о том, что работающие пенсионеры и так неплохо живут… СРЗП и КПРФ подготовили обращение в Конституционный суд, пусть он определит, законно или незаконно не выплачивать работающим пенсионерам индексацию". Нилов попросил спикера Госдумы Вячеслава Володина поставить недостающую, 90-ю подпись под обращением в Конституционный суд. Но тот ответил, что не будет просто так ставить свою подпись.