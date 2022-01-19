Минздрав дал Госдуме ответ по поводу вакцинации детей: "Только по заявлению родителей"

Накануне коммунисты в Госдуме возмутились тем, какую "отписку" им прислал Минздрав в ответ на запрос с просьбой разъяснить ситуацию с вакцинацией детей от коронавируса. Депутаты настояли на запросе от имени комитета по охране здоровья, так как считали, что норма позволяет трактовать рекомендации как обязательные к исполнению, хотя принудительная вакцинация детей запрещена. Под давлением коммунистов глава комитета "единоросс" Дмитрий Хубезов все-таки направил запрос в министерство.

Как оказалось позже, в ответ депутатам пришла "отписка" от замминистра, которую представители КПРФ назвали "издевательством". Вчера на первом заседании весенней сессии глава комитета по делам семьи, женщин и детей Нина Останина сообщила, что от Минздрава ожидали встречи, разъяснений в СМИ или чего-то подобного, но в итоге "был ответ замминистра по электронной почте".

Накануне.RU изучило этот ответ – в нем указаны три ссылки на интернет-ресурсы, из чего замминистра сделал вывод, что разъяснений достаточно. Хотя депутаты требовали понятных разъяснений по телевидению и федеральным СМИ с однозначной трактовкой.

"Вместо того, чтобы выступить с объяснением о том, что Минздрав не будет проводить тотальную обязательную вакцинацию у детей, выступить на центральных телеканалах, как об этом просили в Госдуме, ведомство выступило на интернет-каналах. И в письменном ответе замминистра нам об этом сообщили", – пояснила Накануне.RU Нина Останина.

Как итог, депутатов от КПРФ поддержал спикер Госдумы Володин, заявив, что нормы должны трактоваться однозначно. Кроме того, как рассказала Останина, министру здравоохранения разъяснили, чтобы в следующий раз он сам давал пояснения, а не поручал это заместителям, которые неправильно истолковывают позиции ведомства.

К слову, в ответе замминистра Олега Гриднева говорится, что вакцинация профилактическими прививками взрослого населения (имеются в виду и прививки от коронавируса) может быть только добровольной, а для ковид-вакцинации детей требуется письменное заявление одного из родителей, или законного представителя.