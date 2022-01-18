"Отброшен весь опыт медицины!" Научный сотрудник раскритиковал перечень противопоказаний к вакцинации

В перечне противопоказаний к ковид-вакцинации, который накануне утвердил Минздрав, нет онкологических заболеваний. Это не может не вызывать возмущения, так как давно известно, что онкобольным нужно быть очень осторожными с приемом прием любых активаторов и даже модуляторов иммунной системы, а тем более с вакцинацией. Об этом в группе единомышленников экономиста Юрия Болдырева "ВКонтакте" размещено соответствующее письмо кандидата биологических наук Анатолия Панова.

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Он пишет, что ему почти 90 лет и почти половину своей научной деятельности провел в учреждении, тесно связанном с Военно-медицинской академией им. С.М. Кирова, и имел возможность общаться со светилами мирового уровня. Лично у него уже 18 лет онкологическое заболевание крови - хронический лимфолейкоз. При этом заболевании количество лимфоцитов многократно возрастает, но они теряют свои защитные свойства, а иммунитет снижается. Поэтому любое внешнее воздействие на иммунную систему необходимо исключить. И ему непонятно, почему заболевания крови, тем более онкологические, не являются, по мнению Минздрава, абсолютным противопоказанием к вакцинации. Не говоря уже о ее проведении во время эпидемии и отсутствии полноценных исследований.

Во время очередного визита к онкологу-гематологу Панов спросил, может ли он получить справку о медотводе. Но ему отказали.

"Итак, по щелчку начальственных пальцев отбрасывается весь опыт медицины! Этот позор будет довлеть над ними много лет. Надеюсь, что придет время, когда чиновники с меддипломами будут осуждены за геноцид, но понесут наказание и рядовые исполнители преступных даже не законов, а распоряжений, как это уже было в истории", - пишет он.

Чтобы получить медотвод, ему сказали, что он должен записаться на прием к участковому врачу, посетить его, сдать и получить анализ крови, снова подойти к участковому и потребовать назначить комиссию, которая уже примет решение.

"Думаю, совершенно ясно, какое решение она примет. К тому же уверен, что мне придется сначала получить добро от районного онколога, который меня никогда не видел и попасть на прием к которому возможно лишь на платной основе. В результате всех этих действий обязательно заражусь ковидом, и если меня не убьют лечением в больнице, то получу медотвод от вакцинации не то на 6, не то на 3 месяца", - заключил Панов.

Перечень противопоказаний опубликован на портале правовой информации. Бессрочными противопоказаниями являются лишь гиперчувствительность к компонентам вакцины, тяжелая аллергия в анамнезе, тяжелые поствакцинальные осложнения на предыдущее введение вакцины. К медицинским - беременность, кормление грудью, злокачественные новообразования, возраст до 18 лет и иные, установленные самими инструкциями к вакцинам.

"Короче, можно всем, кто двигается. Если не двигается - подвигают и привьют", - пишет движение "Иммунный ответ".

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль считает, что теперь "врачи и пациенты, стоящие перед выбором, можно ли делать или нет прививку при том или ином диагнозе, могут опираться на официальный документ, в котором четко прописаны рекомендации". Правда, здоровье человека после вакцинации зависит вовсе не от документов Минздрава, умолчал Огуль.

Перечень раскритиковал и известный врач Александр Мясников, но за... включение в бессрочные противопоказания отека в месте инъекции. По его мнению, на это вообще не надо обращать внимания, так как это обычное явление.

Важно, что сам единый для всех документ с перечнем от Минздрава фактически отнимает право на медотвод у врача и отменяет индивидуальный подход к пациенту.

Напомним, массовая вакцинация в России была запущена для снижения резко возросшей смертности - в 2020 году на 340 тыс. человек. В 2021 году, после массовой вакцинации, она выросла еще так же и стала наибольшей со времен Великой Отечественной войны.