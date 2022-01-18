18 Января 2022
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Политика В России За рубежом Украина
Спикер Госдумы Вячеслав Володин. (2020) | Фото: Дума ТВ

Спикер Госдумы намекнул на возможную войну с НАТО: "Мир как никогда близко к страшной трагедии"

Спикер Госдумы России Вячеслав Володин вполне конкретно намекнул на возможный военный конфликт между Россией и странами НАТО.

"В последние месяцы звучит истерика вокруг Украины. Вашингтон пытается оправдать продвижение войск НАТО к российским границам. Действуют по стандартным схемам, ничего нового. Так было в Ливии, Ираке, Афганистане. Все это можно расценивать как информационную подготовку продвижения НАТО на Украину, они думают, как им обосновать ввод войск. НАТО стремится оккупировать Украину", - заявил Володин, открывая весеннюю сессию парламента.

"Это вопрос сохранения мира. Мы не можем позволить ввода войск НАТО на Украину. Наша задача не допустить страшной трагедии, мир как никогда близок к ней. У России есть, чем ответить, но это понятно какими последствиями обернется", - пугает Володин.

"Они говорят: "Мы сделаем России больно, Москва заплатит высокую цену". Первое: они сами себе сделают больно, второе – высокое цену они уже заплатили", - полагает председатель палаты.

Ранее The New York Times со ссылкой на сотрудников украинских спецслужб сообщила, что, якобы, Россия начала эвакуировать семьи своих дипломатов с территории Украины. Однако российский МИД заявил, что посольство в Киеве работает в штатном режиме.

Любопытно, что в приветственном слове по случаю открытия весенней сессии спикер палаты Вячеслав Володин ни словом не обмолвился про тему QR-кодов, необузданную инфляцию и ситуацию в Казахстане.

Теги: вячеслав володин, нато, война, госдума



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