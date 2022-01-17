В Сочи из-за непогоды отменили Крещенские купания в открытых водоёмах

В Сочи из-за штормового предупреждения, прогнозируемым пятибалльным штормом и возможным поднятием уровня рек принято решение об отмене Крещенских купаний в открытых водоемах, сообщили Накануне.RU в мэрии.

"Убедительно просим горожан и гостей города воздержаться от Крещенских купаний в ночь с 18 на 19 января на городских пляжах. Это может быть опасно для жизни и здоровья. В храмах города установлены специальные ёмкости, где каждый желающий может набрать освященную воду", – рассказала заместитель начальника управления по взаимодействию с общественными объединениями администрации города Сочи Татьяна Катаниди.

18 и 19 января во всех 37 храмах Сочи пройдут праздничные литургии, которые завершатся торжественным молебном и чином освящения воды. Службы пройдут при строгом соблюдении требований Роспотребнадзора: обязательны термометрия, масочный режим, дезинфекция рук, использование индивидуальной тары для освященной воды.