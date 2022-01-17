17 Января 2022
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Армия и ВПК В России
ракетный полк &quot;Ярс&quot;, Свердловская область, ракетные учения (2018) | Фото: Министерство обороны РФ

Две дивизии с "Ярсами" выходят на боевое патрулирование под Барнаулом и Йошкар-Олой в рамках учений

Две дивизии ракетных войск стратегического назначения (РВСН) с ракетными комплексами "Ярс" выходят на маршруты боевого патрулирования в рамках учений под Барнаулом и Йошкар-Олой, сообщили в оборонном ведомстве России.

"Ярс" (РС-24) — стратегический комплекс, основу которого составляет твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета. "Ярсы" производятся как мобильного, так и шахтного базирования. "Ярс" разработан на базе комплексов "Тополь-М" и является его модификацией. Его технические характеристики засекречены. Комплекс принят на вооружение в 2009 году.

Ракетный комплекс Ярс, ракета РС-24 характеристики(2012)|Фото: Накануне.RU

Теги: ярс, рвсн, боевое патрулирование



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