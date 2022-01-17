Две дивизии с "Ярсами" выходят на боевое патрулирование под Барнаулом и Йошкар-Олой в рамках учений

Две дивизии ракетных войск стратегического назначения (РВСН) с ракетными комплексами "Ярс" выходят на маршруты боевого патрулирования в рамках учений под Барнаулом и Йошкар-Олой, сообщили в оборонном ведомстве России.

"Ярс" (РС-24) — стратегический комплекс, основу которого составляет твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета. "Ярсы" производятся как мобильного, так и шахтного базирования. "Ярс" разработан на базе комплексов "Тополь-М" и является его модификацией. Его технические характеристики засекречены. Комплекс принят на вооружение в 2009 году.