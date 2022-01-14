Петербургские чиновники массово избавляются от портретов усатого Беглова

14 Января 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Казахстан — кривое зеркало России?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Санкт-Петербург
беглов александр дмитриевич заместитель руководителя администрации президента рф (2012) | Фото: Накануне.ru

Петербургские чиновники массово избавляются от портретов усатого Беглова

Пиарщиков Александра Беглова возмутила крайняя безответственность чиновников, которые совершенно выбились из реальности, перестав следить за степенью усатости нынешнего градоначальника.

Немедленно избавиться от «усатых» портретов губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. Такой приказа получили чиновники не только Смольного, но также районных администраций и подведомственных учреждений.

Шумиху учинили пиарщики нынешнего градоначальника, которых возмутили портреты Беглова в старом образе – то бишь с усами.

«Похоже, больше проблем в городе, кроме сбритых усов губернатора, нет. Вопрос «Зачем Сашка сбрил усы?» наконец-то получил ответ», - говорится в телеграм-канале «БалтИнфо».

Напомним, Александр Беглов лишился растительности над верхней губой ещё в конце мая. Петербуржцы допускали, что губернатор сбрил усы, проиграв кому-то в споре. Между тем пресс-секретарь градоначальника Инна Карпушина призвала «не сплетничать на эту тему», поскольку усы – личное дело Беглова.

Претензии пиарщиков вполне понятны: у петербургских чиновников было более полугода, чтобы заметить изменения в степени усатости губернатора и избавиться от старых портретов. Однако сделать они этого не удосужились.

Теги: портрет, беглов, усы



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Как вы относитесь к возможному началу вакцинации детей и подростков от ковида?

Результаты 264

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети