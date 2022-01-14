Петербургские чиновники массово избавляются от портретов усатого Беглова

Пиарщиков Александра Беглова возмутила крайняя безответственность чиновников, которые совершенно выбились из реальности, перестав следить за степенью усатости нынешнего градоначальника.

Немедленно избавиться от «усатых» портретов губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. Такой приказа получили чиновники не только Смольного, но также районных администраций и подведомственных учреждений.

Шумиху учинили пиарщики нынешнего градоначальника, которых возмутили портреты Беглова в старом образе – то бишь с усами.

«Похоже, больше проблем в городе, кроме сбритых усов губернатора, нет. Вопрос «Зачем Сашка сбрил усы?» наконец-то получил ответ», - говорится в телеграм-канале «БалтИнфо».

Напомним, Александр Беглов лишился растительности над верхней губой ещё в конце мая. Петербуржцы допускали, что губернатор сбрил усы, проиграв кому-то в споре. Между тем пресс-секретарь градоначальника Инна Карпушина призвала «не сплетничать на эту тему», поскольку усы – личное дело Беглова.

Претензии пиарщиков вполне понятны: у петербургских чиновников было более полугода, чтобы заметить изменения в степени усатости губернатора и избавиться от старых портретов. Однако сделать они этого не удосужились.