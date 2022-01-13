"Фильм достоверный". Шахматист Карпов – о картине "Чемпион мира"

В российском прокате продолжается показ фильма "Чемпион мира", рассказывающего о противостоянии шахматистов Виктора Корчного и Анатолия Карпова. Картину уже посмотрели сотни тысяч зрителей, в том числе и Карпов. Журналист Накануне.RU поговорил с гроссмейстером и депутатом Госдумы о достоверности фильма, о том, нужно ли что-то в него добавить, а также о преподавании шахмат в школе.

- Консультировались ли с вами создатели фильма или игравший вас актёр Иван Янковский?

- Я узнал об этом проекте только после того, как он стал лауреатом конкурса министерства культуры. Я встречался с Иваном, чтобы поговорить, чтобы он "вошёл" в роль. Многие факты и события я описал для сценария. В итоге создатели при экранизации поступили корректно. Например, попросили разрешение использовать моё имя. Сам я фильм посмотрел, меня всё устраивает.

- Верно ли отражены с точки зрения истории все факты?

- В целом, всё, что происходило в шахматах, в картине отражено.

- Что, по-вашему, можно было бы добавить в фильм, а что – убрать?

- Всегда можно что-то добавить. Убирать нечего. Материала было отснято на 5,5 часов, а хронометраж фильма – 2 часа 19 минут. В одном фильме всего не уложишь – матч длился 100 дней.

- Фильм сможет популяризировать шахматы или нет, как думаете?

- Уверен, что да. Не знаю, сколько сейчас зрителей посмотрели фильм, но, по состоянию на 3 января, было 300 тыс., сейчас, наверное, больше. По откликам посмотревших, фильм – на достойном месте.

- Быть может, на волне фильма вы, как депутат Госдумы, могли бы инициировать открытие каких-либо шахматных клубов для детей?

- Я этим занимаюсь постоянно, мне ничего говорить в Госдуме не надо. Думаю, в этом сентябре мы введём шахматы в качестве обязательного предмета во всех школах Тюменской области, даже сельских. Мы подготовили более 450 педагогов для школ этого региона. Сейчас шахматы преподают либо обязательно, либо факультативно в 380 школах и 100 садиках региона, но это не все школы. Спрос большой. Программа эта началась 10 лет назад, когда я стал депутатом от этой области. Её поддержали губернатор и областная дума.

Вообще, эта тема популярна – ею занимаются в Татарстане, Туве, Свердловской, Ростовской областях. Сегодня вся разрешительная документация профильным министерством выпущена, так что речь тут идёт о решении конкретного директора школы. Именно он может определить, вводить у себя шахматы обязательным предметом или нет. Но ещё надо восстановить систему подготовки кадров для отрасли – из-за того, что преподавателей мало, мы не можем запустить эту программу массово. Обучение шахматам имеет прямую связь с улучшением дисциплины. А если она улучшается, то растут показатели по другим предметам.