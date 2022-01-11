11 Января 2022
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Общество Тюменская область
Адилхан Каримов (2022) | Фото: Объединённая пресс-служба судебной системы Тюменской области

Суд на два месяца арестовал пятерых фигурантов дела о массовом отравлении суррогатом в Тюмени

Суд в Тюмени сегодня отправил под арест до 6 марта пятерых фигурантов уголовного дела об отравлении суррогатным алкоголем. От употребления контрафактной водки погибли девять человек.

Под стражу взят Сеймур Мехтиев, владелец магазина, где, предположительно, продавали суррогат. Также арестованы индивидуальные предприниматели Адилхан Каримов, Орудж Мамедов, Ровшан Дашдамиров, а также Алексей Камышев, торговый представитель ООО "Лидер Групп", сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Всем арестованным предъявлены обвинения по нескольким пунктам и частям статьи 238 УК РФ

Теги: арест, контрафактный алкоголь, отравление



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