11 Января 2022
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Иерусалим, Израиль, флаг Израиля (2017) | Фото: arab.com.ua

Вопреки вакцинации. В Израиле прогнозируют коллапс системы здравоохранения

Ряд израильских экспертов направили письмо правительству страны с предупреждением о грядущей катастрофе и призывом немедленно изменить политику в отношении ковида, сообщают местные СМИ.
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В Израиле, где вакцинировано почти все взрослое население, угрожающими темпами растет заболеваемость. За последние сутки выявлено более 37 тыс. случаев, притом что в декабре это число измерялось сотнями. То есть произошел рост в десятки раз, и он еще не достиг пика, прогнозируют эксперты. Они указывают, что при самых оптимистических прогнозах каждый день число тяжелобольных будет увеличиваться на 600 в день, что приведет к коллапсу системы здравоохранения.

Отмечается, что на сегодняшний день в больницах могут принять не более 700 тяжелобольных с учетом того, что 800 коек уже заняты, причем не только пациентами с тяжелыми формами коронавируса. И правительство ранее предупреждали, что в январе около 5000 человек будут нуждаться в госпитализации.

Сейчас в больницах 700 пациентов, что стало рекордом за все время. Еще пять дней назад было в два раза меньше. Число активных случаев увеличилось в 4 раза всего за неделю. Эти результаты свидетельствуют о реальной эффективности вакцинации. Но в стране колют уже четвертую дозу, уповая на то, что она точно должна защитить от заболевания.

Теги: ковид, израиль, здравоохранение



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