В США провели первую успешную пересадку человеку свиного сердца

В Балтиморе (штат Мэриленд, США) врачи успешно пересадили пациенту сердце генетически модифицированной свиньи. Спустя три дня после операции 57-летний Дэвид Беннет чувствует себя хорошо.

Впрочем, эксперты говорят, что пока рано говорить о реальной успешности пересадки – она состоит не только из 9-часовой операции, но и длительной процедуры адаптации. Только если организм мужчины не начнет отторгать донорский орган, можно будет говорить об успехе пересадки. Если все получится, то можно будет говорить о прорыве в трансплантологии, поскольку пересадка людям органов животных была давней мечтой медиков.

Известно, что первичного отторжения сердца не произошло. Сейчас Беннет дышит самостоятельно, но врачи все еще используют аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), который помогает перекачивать кровь по всему телу.

Пациент знал, что операция будет экспериментальной, и нет никаких гарантий, что план сработает, но выбора у него не было: без пересадки мужчину ждала бы неминуемая смерть, а претендовать на человеческое сердце он не мог, поскольку заболевание слишком тяжелое.

Доктор Бартли Гриффит, возглавляющий отделение трансплантологии в медицинском центре Университета Мэриленда сказал журналистам, что разговор о пересадке пациенту свиного сердца был довольно странным. "Я не был уверен, что Беннет меня понимает, - рассказал Гриффит. – Он спросил: "А я буду хрюкать?".