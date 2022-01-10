Конституционный порядок в Казахстане восстановлен – Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил на саммите ОДКБ. По его словам, на страну произошла "террористическая атака", но сейчас уже "конституционный порядок восстановлен". Уже завтра Токаев собирается внести в парламент страны предложения по составу нового правительства. "В ближайшее время масштабная антитеррористическая операция завершится, а с ней – и миссия контингента ОДКБ", - считает Токаев.

"Казахстан пережил самый масштабный кризис за все 30 лет независимости", - заявил Токаев в начале выступления, поблагодарив Путина, Лукашенко, Пашиняна и других коллег за "понимание и быстрое решение по отправке контингента в Казахстан".

"Это первый случай, когда миротворческий потенциал ОДКБ был задействован. Для нас важна моральная поддержка партнеров по ОДКБ", - сообщил Токаев.

"Могу ответственно заявить, что это был разрушительный замысел, подготовка к которому шла длительное время. Деструктивными силами предпринимались попытки расшатать стабильность. В качестве повода использовалось недовольство населения ростом цен на автомобильный газ. Требования населения были услышаны и удовлетворены. Был принят план общественно-политических реформ. Но для организаторов агрессии это уже не имело значения. Как по единой команде появились религиозные радикалы, отъявленные бандиты, социально-экономические требования ушли на второй план.

Подрыв конституционного слоя, захват власти – вот были цели. Речь идет о попытке государственного переворота. Все действия координировались из одного центра. Были синхронные нападения на здания органов власти, банки, телеканалы, стратегические объекты. В Алма-Ате и других городах шли настоящие бои. Например, две ночи шла атака у здания министерства внутренних дел в Алма-Ате. Террористы использовали собственную связь, переодевались в одежду правоохранителей, прикрывались гражданами как живым щитом. Имели место варварские нападения на больницы.

11 регионов были одновременно охвачены атакой. Основная атака пришлась на Алама-Ату. Захват ее открыл бы путь на захват юга страны и, затем, на столицу страны. Это была настоящая террористическая война.

Казахстанские силовые структуры смогли в кратчайшие сроки мобилизоваться, но высокой ценой", - рассказал Токаев.

По его словам, 16 сотрудников силовых структур погибли, более 1300 получили ранения, есть потери и среди мирного населения. Более 100 ТЦ и банков разграблены.

"Причинен огромный материальный ущерб. Террористы заметают следы. Они хотели сформировать на нашей территории хаос с последующим захватом власти. События в Казахстане приобрели критический характер. Алма-Ата и девять регионов оказались в руках бандитов", - отметил Токаев.

Он сообщил, что контингент ОДКБ составил 2300 человек. "ОДКБ показала свою эффективность и востребованность, но нужно оптимизировать сроки реагирования на кризисные ситуации", - полагает глава Казахстана.

Токаев отметил, что "возникают вопросы о легитимности ввода сил ОДКБ". "Это происходит от непонимания ситуации. Имеют место совершенно неверные толкования назначения ОДКБ. Сообщается о борьбе властей с мирными демонстрантами. Это совершенная неправда. После мирных протестов были проведены политические методы. А потом на город с трех сторон, как стая гиен, ринулись боевики. И началось то, что войдет в историю как "алмаатинская трагедия". После завершения расследования мы представим на суд мировой общественности дополнительные доказательства подготовки террористической атаки на нашу страну. Мы будем пресекать любые формы насильственного экстремизма, не позволим покушаться на наш суверенитет и государственную целостность. Конституционный порядок в Казахстане восстановлен", - сообщил Токаев.

Он добавил, что сейчас около 8 тыс. лиц доставлено в правоохранительные органы, их проверяют на причастность к атаке, изъято 116 единиц оружия. При этом скрывшиеся боевики переодеваются в гражданскую одежду и сбривают бороды.