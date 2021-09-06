В СК заявили о бесконтрольном расширении биологических лабораторий США у границ РФ

Бесконтрольное расширение сети американских биологических лабораторий по периметру российских границ вызывает озабоченность у России и мирового сообщества, заявил зампредседателя Следственного комитета РФ Александр Федоров.

Заявление он сделал в ходе форума "Хабаровский процесс", на котором обсуждают в том числе попытку Японии развязать бактериологическую войну в ходе Второй мировой, пишет "МК".

В апреле секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что есть основания полагать, что США в своих лабораториях разрабатывают биологическое оружие. И в прилегающих районах фиксируются вспышки заболеваний, не характерных для этих регионов.

В Китае призывали США предоставить информацию о деятельности американских бактериологических лабораторий, в том числе на Украине. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявлял, что США должны допустить экспертов ВОЗ в свои лаборатории для установления связи с возможным происхождением коронавируса.