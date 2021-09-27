28 Сентября 2021
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Происшествия Пермский край
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

В Перми наказан "строитель", жертвы которого лишились единственного жилья, поверив мошеннику

Краевой суд оставил в силе приговор 30-летнему уроженцу Новокузнецка, наказанного за махинации с жильём, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Пермского края.

В 2013-15 гг. мошенник получал от жертв деньги, обещая построить дом любого размера из любого материала. Он заключал с потерпевшими "договоры строительного подряда", выдавал квитанции, выполнял на земельных участках незначительные работы, демонстрировал арендованные имущество и производственные объекты, однако на этом "строительство" кончалось. 30 пострадавших лишились своего жилья, поскольку одним из условий строительства домов являлась продажа имеющейся у них недвижимости.

Суд первой инстанции приговорил "строителя" к семи годам колонии общего режима, а также обязанности компенсировать жертвам материальный ущерб в 30 млн руб. Краевая инстанция оставила решение в силе.

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В Перми наказан "строитель", жертвы которого лишились единственного жилья, поверив мошеннику

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Теги: дом, строительство



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