МВФ: Обязательную вакцинацию всех россиян могут ввести в октябре-ноябре

Постоянный представитель МВФ в РФ Аннет Киобе заявила, что обязательную вакцинацию в России для всех могут ввести в октябре-ноябре.

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Она сказала, что выборы уже прошли, поэтому власти вполне могут не оглядываться на мнения граждан. При этом многое будет зависеть от общей картины заболеваемости. Пока она благоприятная, но смертность высока.

На прошлой неделе новый председатель Генеральной Ассамблеи ООН Абдулла Шахид заявил, что всем людям мира нужно ввести вакцину, невзирая на их позицию.

При этом все вакцины от ковида были зарегистрированы в экстренном порядке, не пройдя длительных испытаний. В частности, в России их регистрация была осуществлена с нарушением санитарных правил СП 3.3.2.561-96 "Медицинское иммунобиологические препараты. Государственные испытания и регистрация новых медицинских иммунобиологических препаратов", в которых указано, что "государственная регистрация осуществляется на основании результатов ВСЕХ этапов испытаний препарата, подтверждающих его эффективность, специфическую активность и безопасность". В то время как испытания вакцин еще идут, а данные не публикуются.

Накануне.RU планирует по итогам сентября проанализировать заболеваемость и смертность по регионам России в зависимости от доли вакцинированного населения, чтобы выяснить, насколько вакцинация эффективна в реальности для улучшения эпидситуации.