В Миассе автомобиль провалился в яму около станции скорой помощи

В Миассе около станции скорой помощи автомобиль провалился в яму. Общественники требуют от администрации города принять меры безопасности на данном участке, сообщили Накануне.RU в региональном отделении ОНФ.

Предположительно, яму оставили после себя газовые службы. Она не ограждена. Сегодня в нее угодил легковой автомобиль.

В ОНФ считают, что последствия могут быть более плачевными, если в яму попадет спецтранспорт, транспортирующий пациента.

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