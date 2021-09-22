22 Сентября 2021
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Происшествия Челябинская область
яма, автомобиль, Миасс, (2021) | Фото: ОНФ Челябинская область

В Миассе автомобиль провалился в яму около станции скорой помощи

В Миассе около станции скорой помощи автомобиль провалился в яму. Общественники требуют от администрации города принять меры безопасности на данном участке, сообщили Накануне.RU в региональном отделении ОНФ.

Предположительно, яму оставили после себя газовые службы. Она не ограждена. Сегодня в нее угодил легковой автомобиль.

В ОНФ считают, что последствия могут быть более плачевными, если в яму попадет спецтранспорт, транспортирующий пациента.

.яма, автомобиль, Миасс,(2021)|Фото: ОНФ Челябинская область

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Теги: автомобиль, яма, станция скорой помощи,



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