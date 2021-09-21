В Чебаркуле открывают ковидный госпиталь

В Чебаркуле на базе областной больницы с 23 сентября откроется 70 коек для лечения пациентов с коронавирусом, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного минздрава.

В настоящий момент учреждение оснащают всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты и препаратами. Медперсонал готов к приему и оказанию медицинской помощи пациентам с COVID-19.

В министерстве подчеркнули, что при необходимости коечной фонд на госпитальных базах может быть развёрнут дополнительно.

Добавим, что за прошедшие сутки в регионе COVID-19 выявили у 364 человек. 22 человека скончались от коронавируса. За время пандемии коронавирусная инфекция была выявлена у 94 тыс. 169 человек. В настоящий момент в регионе 9 тыс. 276 заболевших.