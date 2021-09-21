21 Сентября 2021
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Происшествия Челябинская область
врач, доктор, ГКБ №40, кабинет компьютерной томографии (2020) | Фото: Накануне.RU

В Чебаркуле открывают ковидный госпиталь

В Чебаркуле на базе областной больницы с 23 сентября откроется 70 коек для лечения пациентов с коронавирусом, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного минздрава.

В настоящий момент учреждение оснащают всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты и препаратами. Медперсонал готов к приему и оказанию медицинской помощи пациентам с COVID-19.

В министерстве подчеркнули, что при необходимости коечной фонд на госпитальных базах может быть развёрнут дополнительно.

Добавим, что за прошедшие сутки в регионе COVID-19 выявили у 364 человек. 22 человека скончались от коронавируса. За время пандемии коронавирусная инфекция была выявлена у 94 тыс. 169 человек. В настоящий момент в регионе 9 тыс. 276 заболевших.

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Теги: ковидный госпиталь, коронавирус,



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