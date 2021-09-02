Депутат Госдумы РФ встретился с коллективом Урайского УМН

В Урайском управлении магистральных нефтепроводов АО "Транснефть – Сибирь" (ХМАО-Югра) состоялась встреча коллектива с депутатом от фракции "Единая Россия", председателем комитета Государственной Думы по энергетике с Павлом Завальным.

Как сообщил Накануне.RU источник в региональном отделении партии "Единая Россия" по ХМАО-Югре, в ходе мероприятия депутат рассказал о проделанной работе за время исполнения своих полномочий, также обсуждались вопросы социально-экономического развития региона в ближайшие 2-3 года. В газовой отрасли, по мнению Павла Завального, большого внимания требует развитие внутреннего рынка газа. Для работников предприятия, которые проживают в п.г.т. Междуреченский, вопрос газификации является актуальным. Поселок активно развивается, но сдерживающим фактором до сих пор остается отсутствие системы газоснабжения населенного пункта.

Также в ходе беседы поднимались вопросы, инициированные сотрудниками Урайского УМН. В том числе разговор шел о перспективах развития в ХМАО-Югре добычи, переработки и транспортировки углеводородного сырья, информатизации и цифровизации промышленных предприятий. В ходе обсуждения развития дорожной инфраструктуры урайцев заинтересовал вопрос перспективы строительства прямой дороги от Урая до Нижней Тавды. Как пояснил депутат, строительство дороги находится в списке приоритетных проектов транспортной инфраструктуры округа, вопрос активно решается.

Обсуждались на встрече и предложения по стимулированию людей живущих и работающих в районах Крайнего Севера.

В ближайшее время Павел Завальный проведет ряд встреч с коллективами других подразделений АО "Транснефть – Сибирь", расположенных в Ханты-Мансийском автономном округе.