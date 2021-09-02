02 Сентября 2021
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Экономика В России
Путин Лада Калина Lada Kalina Премьер (2010) | Фото:premier.gov.ru

Чемезов считает, что Lada по качеству не уступает Ford и KIA

Глава госкорпорации Ростех Сергей Чемезов считает, что автомобили Lada не уступают, а то и превосходят по качеству Ford, корейские и китайские машины.

"Сколько было анекдотов про нашу Lada… Я вас уверяю, сегодня автомобиль Lada по качеству нисколько не уступает ни Ford, ни корейским автомобилям KIA, ну тем более китайским. Они [автомобили Lada] намного лучше, качественнее", - заявил Чемезов детям в рамках урока на марафоне "Новое знание".

Чемезов не сообщил, на каком автомобиле ездит он сам, но добавил, что сегодня продукция "АвтоВАЗа" является самой продаваемой в России. " По качеству, по цене они соответствуют, и анекдотов таких уже практически не стало", - заметил глава корпорации.

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Теги: сергей чемезов, lada, качество, автоваз, ростех



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