Парламенты назначили глав Карачаево-Черкесии и Северной Осетии
В Карачаево-Черкесии и Северной Осетии депутаты региональных парламентов избрали глав регионов. Ими стали врио глав Рашид Темрезов и Сергей Меняйло соответственно.
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В Карачаево-Черкесии и Северной Осетии депутаты региональных парламентов избрали глав регионов. Ими стали врио глав Рашид Темрезов и Сергей Меняйло соответственно.
|ПН
|ВТ
|СР
|ЧТ
|ПТ
|СБ
|ВС
|ПН
|ВТ
|СР
|ЧТ
|ПТ
|СБ
|ВС