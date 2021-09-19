Железный человек, женщина с гусем: тюменцы приходят голосовать в необычных образах

Некоторые Тюменцы подошли к участию в голосовании подошли очень креативно и на выборы пришли как на праздник - в костюмах. Так, в первый день голосования на участок пришла девушка-косплеер, примерившая на себя образ персонажа игры Genshin Impact.

Во второй день голосования на участке в тюменском коттеджном поселке Якуши заметили женщину, которая пришла проголосовать в компании живого гуся. А сегодня внимание сотрудников избирательного участка привлек Железный человек. Фотографии необычного избирателя появились в соцсетях, передает корреспондент Накануне.RU.

Как сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на самого местного "Тони Старка", он хотел "привлечь внимание к тому, что в повседневную жизнь уже давно пора вводить роботов, чтобы автоматизировать те или иные вещи".

Добавим, что явка избирателей в Голышмановском городском округе, Ишимском Вагайском, Аромашевском, Абатском районах превысила 60-процентный уровень. Об этом сообщил на брифинге для журналистов председатель областной избирательной комиссии Игорь Халин. В Ишиме явка избирателей уже составила 57,05%, в Заводоуковске - 48,73%, в Ялуторовске - 44,78%.