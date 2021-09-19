19 Сентября 2021
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Политика Тюменская область Уральский ФО
выборы, голосование, железный человек (2021) | Фото: tumen.kp.ru

Железный человек, женщина с гусем: тюменцы приходят голосовать в необычных образах

Некоторые Тюменцы подошли к участию в голосовании подошли очень креативно и на выборы пришли как на праздник - в костюмах. Так, в первый день голосования на участок пришла девушка-косплеер, примерившая на себя образ персонажа игры Genshin Impact.

Во второй день голосования на участке в тюменском коттеджном поселке Якуши заметили женщину, которая пришла проголосовать в компании живого гуся. А сегодня внимание сотрудников избирательного участка привлек Железный человек. Фотографии необычного избирателя появились в соцсетях, передает корреспондент Накануне.RU.

выборы, голосование, Genshin Impact, косплей, косплеер(2021)|Фото: Life.ru

выборы, голосование, женщина с гусем(2021)|Фото: t.me/tmn_incident

Как сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на самого местного "Тони Старка", он хотел "привлечь внимание к тому, что в повседневную жизнь уже давно пора вводить роботов, чтобы автоматизировать те или иные вещи".

выборы, голосование, железный человек(2021)|Фото: tumen.kp.ru

Добавим, что явка избирателей в Голышмановском городском округе, Ишимском Вагайском, Аромашевском, Абатском районах превысила 60-процентный уровень. Об этом сообщил на брифинге для журналистов председатель областной избирательной комиссии Игорь Халин. В Ишиме явка избирателей уже составила 57,05%, в Заводоуковске - 48,73%, в Ялуторовске - 44,78%.

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Теги: выборы, голосование, Genshin Impact, косплей, косплеер, железный человек, женщина с гусем



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Ранее 19.09.2021 09:33 Мск В Тюменской области наплыв избирателей. На участках очереди


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