17 Сентября 2021
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Политика Ханты-Мансийский АО - Югра
(2004) | Фото: Накануне.ru

В избиркоме Югры опровергли нарушения в Междуреченском и Пыть-Яхе

Избирательная комиссия Югры высказалась о появившейся в сети информации о якобы имевших место фальсификациях на выборах в Междуреченском (Кондинский район) и Пыть-Яхе, передаёт корреспондент Накануне.RU.

По некоторым данным, в Междуреченском члены участковых избирательных комиссий (УИК) якобы "работают со списками избирателей в отсутствие самих избирателей", а в Пыть-Яхе члены участковых комиссий якобы "лично заполняют заявления от имени избирателей".

В окружной избирательной комиссии, комментируя Накануне.RU ситуацию в Междуреченском, отметили, что работа членов УИК со списками избирателей связана не только с выдачей бюллетеней.

"В отсутствие избирателей члены комиссии должны подсчитывать явку по списку. Также делаются выписки из реестра по голосованию вне помещения УИК. Именно указанные действия и попадают в поле зрения камер видеонаблюдения", - уточнили в избиркоме.

Говоря об информации, поступившей из Пыть-Яха, в комиссии сообщили, что в условиях распространения коронавирусной инфекции в целях соблюдения санитарно-эпидемиологических ограничений членам участковых комиссий не рекомендуется входить в квартиру к избирателям.

"В связи с этим члены участковой избирательной комиссии заполняют текст заявления до выезда к избирателю. На заявлении избиратель расписывается сам. Касательно того, что избиратель не писал заявление, - такая ситуация возможна, поскольку по закону заявка о голосовании "на дому" может быть подана избирателем устно, по телефону, или передана устно через третьих лиц", - подытожили в избирательной комиссии Югры.

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Теги: Междуреченский, Кондинский район, Пыть-ЯХ



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