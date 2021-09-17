17 Сентября 2021
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Общество В России
настойка боярышника алкоголик (2016) | Фото: vmolo.by

В России снизилась смертность от отравлений алкоголем

В России с 2008 года по 2020 год смертность от алкогольных отравлений снизилась на 60%.

Как заявил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко, этот показатель упал с 15,7 до 9,1 литра этанола на душу населения. Серьезно снизилась и первичная заболеваемость алкогольными расстройствами, отметил глава Минздрава, сообщает ТАСС.

Ранее "Трезвая Россия" опубликовала ежегодное исследование регионов на предмет трезвости, борьбы с незаконным оборотом алкоголя и последствий злоупотребления напитками "с градусами".

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Теги: алкоголь, спиртное



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