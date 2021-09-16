16 Сентября 2021
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Экономика В России
плавка, металлургия, медь, металл (2021) | Фото: пресс-служба УГМК

Металлурги предложили поднять налог на прибыль вместо добычи

В России владельцы металлургических компаний и производителей удобрений предложили властям увеличить налог на прибыль, а не на добычу полезных ископаемых (НДПИ).

Инициатива прозвучала на совещании у первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова и министра финансов Антона Силуанова. Как считают бизнесмены, готовящееся повышение НДПИ не позволит развивать сложные проекты с небольшим содержанием металлов, а потому справедливее будет поднять налог на прибыль.

Силуанов собрал все предложения для их представления премьер-министру Михаилу Мишустину. Среди других вариантов повышения налоговой нагрузки для металлургов и производителей удобрений - повышение коэффициента ренты НДПИ с 3,5 до 5, или налог на дивиденды с учетом инвестиций, сообщает РБК.

Несколько дней назад стало известно, что Минфин подготовил обновленный проект основных направлений налоговой и бюджетной политики. В документе говорится, что налог на добычу для металлургических компаний может вырасти втрое – до 3-5% выручки.

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Теги: металлурги , налог, НДПИ



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Ранее 14.09.2021 09:17 Мск Минфин озвучил аппетиты: налог на добычу для металлургов может вырасти втрое


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