Металлурги предложили поднять налог на прибыль вместо добычи

В России владельцы металлургических компаний и производителей удобрений предложили властям увеличить налог на прибыль, а не на добычу полезных ископаемых (НДПИ).

Инициатива прозвучала на совещании у первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова и министра финансов Антона Силуанова. Как считают бизнесмены, готовящееся повышение НДПИ не позволит развивать сложные проекты с небольшим содержанием металлов, а потому справедливее будет поднять налог на прибыль.

Силуанов собрал все предложения для их представления премьер-министру Михаилу Мишустину. Среди других вариантов повышения налоговой нагрузки для металлургов и производителей удобрений - повышение коэффициента ренты НДПИ с 3,5 до 5, или налог на дивиденды с учетом инвестиций, сообщает РБК.

Несколько дней назад стало известно, что Минфин подготовил обновленный проект основных направлений налоговой и бюджетной политики. В документе говорится, что налог на добычу для металлургических компаний может вырасти втрое – до 3-5% выручки.

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