На окна Центризбиркома в Москве в преддверии выборов устанавливают рольставни

На окна здания Центризбиркома России в Большом Черкасском переулке ставят рольставни. Об этом в своем Telegram-канале со ссылкой на очевидцев сообщает депутат Мосгордумы Михаил Тимонов. Он сопроводил пост фотографией, на которой видно, что к большим окнам первого этажа приделывают опускающиеся ставни.