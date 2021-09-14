На окна Центризбиркома в Москве в преддверии выборов устанавливают рольставни
На окна здания Центризбиркома России в Большом Черкасском переулке ставят рольставни. Об этом в своем Telegram-канале со ссылкой на очевидцев сообщает депутат Мосгордумы Михаил Тимонов. Он сопроводил пост фотографией, на которой видно, что к большим окнам первого этажа приделывают опускающиеся ставни.
"Очевидцы сообщают, что прямо сейчас в окнах первого этажа ЦИК РФ устанавливают бронированные рольставни. Ну, понятно! Готовятся проводить самые честные выборы в истории! Без бронированных рольставен - никак!" – иронизирует Тимонов.
17-19 сентября в России пройдут выборы в Госдуму.