14 Сентября 2021
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Политика В России Москва
Здание Центральной избирательной комиссии РФ. (2021) | Фото: t.me/m_timonov / Михаил Тимонов

На окна Центризбиркома в Москве в преддверии выборов устанавливают рольставни

На окна здания Центризбиркома России в Большом Черкасском переулке ставят рольставни. Об этом в своем Telegram-канале со ссылкой на очевидцев сообщает депутат Мосгордумы Михаил Тимонов. Он сопроводил пост фотографией, на которой видно, что к большим окнам первого этажа приделывают опускающиеся ставни.

"Очевидцы сообщают, что прямо сейчас в окнах первого этажа ЦИК РФ устанавливают бронированные рольставни. Ну, понятно! Готовятся проводить самые честные выборы в истории! Без бронированных рольставен - никак!" – иронизирует Тимонов.

17-19 сентября в России пройдут выборы в Госдуму.

Здание Центральной избирательной комиссии РФ.(2021)|Фото: t.me/m_timonov / Михаил Тимонов

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Теги: центризбирком, выборы в госдуму, рольставни



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