"ЮТэйр" сделала рейс Тюмень – Краснодар круглогодичным

Самолёты "ЮТэйра" теперь будут круглый год летать из Тюмени в Краснодар, сообщил Накануне.RU перевозчик.

"Направление Тюмень – Краснодар востребовано среди пассажиров, поэтому мы решили сохранить авиасообщение между городами и зимой. В будущем планируем увеличить количество частот", - отметил президент "ЮТэйр – Пассажирские авиалинии" Олег Семенов.

Всего в осенне-зимнем расписании "ЮТэйр" – 21 направление из Тюмени по России: в Анапу, Белоярский, Геленджик, Екатеринбург, Казань, Краснодар, Красноярск, Минеральные Воды, Москву, Нижневартовск, Новый Уренгой, Омск, Пермь, Самару, Санкт-Петербург, Советский, Сочи, Сургут, Урай, Уфу, Ханты-Мансийск. В сентябре "ЮТэйр" будет летать из Тюмени в Краснодар и обратно пять раз в неделю: в понедельник, среду, четверг, субботу и воскресенье. С октября в расписании останется один рейс по субботам. Билеты стоят от 4,7 тыс. руб.