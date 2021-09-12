Секретарь СНБО Украины выступил за переход страны на латиницу

Украина должна избавиться от кириллицы и перейти на латиницу, считает секретарь Совета национальной безопасности и обороны этой стран Алексей Данилов. Также он выступил за изучение английского языка на Украине с детского сада.

"Я за (введение латиницы – прим. ред.). Я считаю, что это будет одна из фундаментальных вещей, нам надо избавиться от кириллицы и перейти на латиницу", - заявил Данилов в интервью "Радио Свобода" (признано Минюстом РФ СМИ-иноагентом).

"То, что касается языка, вы знаете мою позицию. Я за два языка в нашей стране. Английский язык должен быть обязательным. Потому что, если мы говорим о цивилизованном мире, то английский язык - это язык цивилизованного общения. И мы должны понимать, что английский язык должны знать все. Кто уже пожилой, сложно, но это одно дело, а в детских садах, в школах это должно быть", – отметил секретарь СНБО.

Напомним, недавно советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович наоборот призвал "отобрать у России бренд русских" и переименовать страну в Русь-Украину, объявив население этой страны "русами" или "русинами".