10 Сентября 2021
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Аналитики подсчитали число долларовых миллионеров в российских регионах

Аналитики Центра управления благосостоянием и филантропии Московской школы управления "Сколково" оценили, сколько долларовых миллионеров проживает в российских регионах.

Авторы исследования вели расчеты, основываясь на количестве стоящих на учете в регионе люксовых автомобилей (от 3 млн рублей), элитного жилья (от 10 млн рублей) и персональном банковском обслуживании, пишет РБК.

За исходный показатель взяли общее количество долларовых миллионеров в России по оценке банка Credit Suisse - 297 тысяч в 2020 году.

Выяснилось, что больше всего долларовых миллионеров проживают в Москве и Подмосковье - более 100 тысяч человек (35% от общего числа по стране).

Далее следуют Санкт-Петербург и Ленинградская область (28 тысяч человек), Краснодарский край (12 тысяч), Ростовская область (6 тысяч) и Татарстан (5,5 тысячи).

Среди других регионов с большим числом долларовых миллионеров - Свердловская область (5,2 тысячи), Самарская область (4,4 тысячи), Ставропольский край (3,6 тысячи), Башкирия (3 тысячи), ХМАО ( 2,4 тысячи).

При этом Краснодарский край, Ставрополье и Ростовскую область эксперты назвали регионами "скрытого богатства". Там прослеживается закономерность между низким охватом private banking и высоким числом люксовых автомобилей. Так, в Ставропольском крае на одного клиента private banking приходится свыше 50 дорогих автомобилей, в Краснодарском крае — 13,2.

"Видимо, миллионеры предпочитают не показывать свои личные капиталы банкам. Вероятно, они держат деньги в бизнесе, а ликвидные средства — в наличных либо в других регионах", — делают вывод авторы исследования.

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Теги: миллионеры, регионы, долларовые миллионеры



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