Депутат Госдумы от ХМАО, ранее задекларировавший доход в 150 млн, раскритиковал свою "маленькую пенсию"

Депутат Госдумы Павел Завальный, ранее задекларировавший годовой доход в 150 млн руб., пожаловался на маленькую пенсию, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Я сам, проработав на севере 27 лет (в частности, генеральным директором крупной газотранспортной компании с высокой зарплатой), при выходе на пенсию увидел, что мне начислили 24 тыс. руб. И когда я начал разбираться, почему так, обнаружил, что повышающий коэффициент за работу на севере в нашем округе – всего 1.5 к фиксированному базовому размеру пенсии", - написал Завальный в своих соцсетях.

Этот коэффициент применяют, если пенсионер проработал на Крайнем севере не менее 15 лет или в приравненных местностях – не менее 20, при выработке страхового стажа 25 и 20 лет для мужчин и женщин соответственно.

"Если проработал на Севере дольше, это не учитывается совсем. И то, что ты платил взносы в пенсионный фонд с зарплаты с повышающим коэффициентом 2.2, тоже не учитывается. На мой взгляд, это несправедливо", - уточнил Завальный.

Сегодня есть возможность донести свою позицию до государства.

"30 августа в работе конференции работодателей и профсоюзов нефтегазовой отрасли принимали участие члены рабочей группы Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) по проблемам северных территорий. В конце ноября состоится Генеральный совет ФНПР, на котором рассмотрят этот вопрос. Нам важно сформировать консолидированную позицию по теме пенсионного обеспечения для северян к этому сроку и озвучить её на всю страну", - уточнил политик.

Отметим, Завальный по итогам, например, 2018 г. задекларировал доход в 150 млн руб.

Напомним, что ранее на маленькую пенсию жаловались такие известные люди, как юморист Ефим Шифрин, певец Валерий Сюткин и магистр игры "Что? Где? Когда?" Александр Друзь.