Депутат Госдумы от ХМАО, ранее задекларировавший доход в 150 млн, раскритиковал свою "маленькую пенсию"

01 Сентября 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Да будут вам города-миллионники!

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
Павел Завальный (2021) | Фото: Государственная дума РФ

Депутат Госдумы от ХМАО, ранее задекларировавший доход в 150 млн, раскритиковал свою "маленькую пенсию"

Депутат Госдумы Павел Завальный, ранее задекларировавший годовой доход в 150 млн руб., пожаловался на маленькую пенсию, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Я сам, проработав на севере 27 лет (в частности, генеральным директором крупной газотранспортной компании с высокой зарплатой), при выходе на пенсию увидел, что мне начислили 24 тыс. руб. И когда я начал разбираться, почему так, обнаружил, что повышающий коэффициент за работу на севере в нашем округе – всего 1.5 к фиксированному базовому размеру пенсии", - написал Завальный в своих соцсетях.

Этот коэффициент применяют, если пенсионер проработал на Крайнем севере не менее 15 лет или в приравненных местностях – не менее 20, при выработке страхового стажа 25 и 20 лет для мужчин и женщин соответственно.

"Если проработал на Севере дольше, это не учитывается совсем. И то, что ты платил взносы в пенсионный фонд с зарплаты с повышающим коэффициентом 2.2, тоже не учитывается. На мой взгляд, это несправедливо", - уточнил Завальный.

Сегодня есть возможность донести свою позицию до государства.

"30 августа в работе конференции работодателей и профсоюзов нефтегазовой отрасли принимали участие члены рабочей группы Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) по проблемам северных территорий. В конце ноября состоится Генеральный совет ФНПР, на котором рассмотрят этот вопрос. Нам важно сформировать консолидированную позицию по теме пенсионного обеспечения для северян к этому сроку и озвучить её на всю страну", - уточнил политик.

Отметим, Завальный по итогам, например, 2018 г. задекларировал доход в 150 млн руб.

Напомним, что ранее на маленькую пенсию жаловались такие известные люди, как юморист Ефим Шифрин, певец Валерий Сюткин и магистр игры "Что? Где? Когда?" Александр Друзь.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: Павел Завальный, депутат Госдумы, пенсия



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети