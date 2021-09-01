01 Сентября 2021
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Происшествия Челябинская область
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

В Миассе с директора школы, оскорбившего учителя, взыскали 30 тысяч рублей

В Миассе директор школы должен выплатить учителю за оскорбление 30 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

В декабре 2019 года директор оскорбил в неприличной форме учителя в тренерской комнате. Мужчину привлекли к административной ответственности, назначив ему штраф в размере 10 тыс. рублей.

После этого педагог обратился в суд с требованием взыскать с ответчика компенсацию морального вреда, причиненного оскорблением, в размере 200 тыс. рублей. Суд частично удовлетворил иск.

"С учетом требований разумности и справедливости, суд решил взыскать с ответчика в пользу истца компенсацию морального вреда в размере 30 тыс. рублей", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе Миасского городского суда.

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Теги: директор школы, учитель, оскорбление,



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