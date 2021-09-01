Афганистан и Российская империя: Путин поздравил детей с Днем знаний и провел беседу по истории

Владимир Путин поздравил школьников, студентов, педагогов и учителей "с замечательным праздником – Днем знаний". Президент в честь 1 сентября встретился со школьниками из детского центра "Океан" во Владивостоке.

С детьми президент поговорил о многих серьезных вещах. Например, об опасностях интернета.

"В современном мире много всяких так называемых информационных ресурсов: интернеты, рунеты, чего только нет. Туда залезешь - там можно вроде бы узнать всё: от звёзд до центра Земли, от гвоздей до бриллиантов. Ну всё! Но есть проблема, она заключается в качестве этой информации. Очень много информационного мусора, который очень часто подаётся как истина в последней инстанции. А верить нельзя, потому что это не мнение настоящих специалистов", - предостерег глава государства.

В рамках марафона "Новое знание" Путину поручили провести с детьми беседу по истории. Но и без политики не обошлось. Президент прокомментировал вывод американских войск из Афганистана и то, что этому предшествовало.

"20 лет американские войска пытались "цивилизовывать" людей, которые там живут. Результат — одни трагедии. Результат нулевой [...] А почему? Ответ простой: если кто-то в отношении кого-то что-то делает, то он должен исходить из истории, культуры, философии жизни этих людей, уважать их традиции. Надо понимать, что извне навязать невозможно ни-че-го", — заявил президент.

Также Путин обратился и к российской истории, вспомнил о крахе Российской империи: "Что было спусковым крючком к этим драматическим событиям? Если бы они не произошли, у нас была бы другая страна. Некоторые специалисты считают, что у нас население было бы сейчас под 500 миллионов человек. Только вдумайтесь в это: у нас сейчас 146, если бы этих трагедий не было, было бы 500 миллионов человек! Разница есть? А это совокупная мощь государства, которая в геометрической прогрессии постоянно увеличивается, создаётся всё более и более мощная основа развития, благополучия".